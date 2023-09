LeBron James critiqué pour son séjour en Arabie Saoudite

Il y a environ deux semaines, LeBron James s'est rendu en Arabie Saoudite pour trois jours et a participé à un événement dans une académie de basket à Riyad, la capitale. On imagine que le "King" n'a pas fait le voyage gratuitement, lui qui avait indiqué qu'il irait jouer en Arabie Saoudite en courant si on lui offrait la même somme (776 millions de dollars) que Kylian Mbappé a supposément refusée au moment où la situation était tendue avec le Paris Saint-Germain.

Cette visite a pu choquer, au regard des crimes et violations des droits de l'homme dont est accusé le royaume. Hatice Cengiz, la veuve du journaliste du Washington Post Jamal Kashoggi, assassiné en Turquie en 2018 lors d'une opération commanditée - d'après la police turque et une enquête américaine - par le prince saoudien Mohammed ben Salmane, s'est exprimée à ce sujet dans une interview pour Radar.

"C'est à nouveau une tournure des événements décevante. Il est important de se rappeler que les athlètes ne sont pas que des athlètes. Beaucoup de gens les suivent et c'est triste de voir que ces gens oublient qu'ils ont un devoir d'exemplarité morale dans les choix qu'ils font".

LeBron James n'est pas le premier athlète de renom à effectuer une visite en Arabie Saoudite et des footballeurs comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Sadio Mané ont rejoint le championnat de football local cette année contre des offres salariales mirobolantes. Le PGA Tour, le plus grand circuit de golf de la planète, s'est aussi associé à l'Arabie Saoudite l'été dernier.

"Cela montre qu'il n'y a aucune limite à ce que l'argent peut acheter. Nos chers principes de justice sont à vendre. Personne ne s'est élevé contre ce qui est juste. Cela doit cesser afin que l'on ne perdre pas notre humanité au nom du sport et du profit", a conclu Cengiz.

🚨🚨 من تواجد ليبرون جيمس في مدينة الرياض اليوم 🔥 https://t.co/seAO6oE0oq pic.twitter.com/SxIoxdomoI — Saudi Basketball (@KSAbasket) September 5, 2023

LeBron, Giannis et Draymond rêvent du jackpot saoudien