« Kevin Durant contre LeBron James, les Lakers doivent dire oui »

Les rumeurs autour du transfert de Kevin Durant ont pris du plomb dans l’aile, notamment parce que les Brooklyn Nets refusent évidemment de brader l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais c’est aussi parce qu’il est vraiment fort que plusieurs franchises devraient sérieusement réfléchir à la possibilité de le faire venir. Pour Robert Horry, par exemple, les Los Angeles Lakers auraient intérêt à accepter si les Brooklyn Nets proposaient leur superstar en échange de LeBron James.

« Si vous êtes Rob Pelinka, vous devez faire ce trade », assure l’ancien champion NBA en citant le GM de la franchise californienne.

Robert Horry évoquait surtout le fait que, selon lui, seuls deux joueurs sont intransférables en NBA : Stephen Curry et Luka Doncic. D’où ensuite l’enchaînement avec LeBron James. Il semble évident que les Lakers ne feront de toute façon pas ce trade. Ils aimeraient avoir KD, oui, mais avec LeBron James. Pas sans lui. Et même si Durant est un peu plus jeune, ce n'est pas comme s'ils allaient ensuite rebâtir l'équipe autour de lui.