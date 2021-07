LeBron James encensé par McCollum : « Le meilleur joueur NBA et potentiellement le GOAT »

LeBron James est impressionnant de longévité. Il parvient à compiler encore 25 points et plus de 7 rebonds et 7 passes à 36 ans. Un modèle pour ses pairs, qui n’hésitent jamais à lui rendre hommage. Un peu comme l’a fait CJ McCollum lors d’une discussion avec Channing Frye pour le Bleacher Report.

« LeBron est potentiellement le meilleur joueur de tous les temps. Il était fort dès le départ. Il était présenté comme l’élu. Et a réussi à étendre sa carrière pendant 18 ans. C’est un meilleur shooteur qu’à ses débuts. Il arrive encore à faire gagner ses équipes et à tirer ses coéquipiers vers le haut. C’est toujours le meilleur joueur de la ligue », confie l’arrière des Portland Trail Blazers.

On a quand même l’impression que donner du respect à LeBron James revient constamment à le placer en numéro un… même quand il ne l’est plus. Ce n’est finalement pas un manque de respect que de penser que le King n’est plus le meilleur joueur de la ligue à 36 ans. Surtout quand on voit ce que font Kevin Durant, Kawhi Leonard ou Giannis Antetokounmpo. Pour ne citer que ces trois-là.

Le simple fait que James soit encore dans la discussion est déjà énorme en soi. Alors, oui, ce n’est pas abusé de le considérer comme le meilleur joueur du monde, voire même comme le GOAT. Mais ce n’est pas abusé non plus de penser qu’un ou plusieurs basketteurs plus jeunes l’ont dépassé à ce moment de sa carrière.