LeBron James épuise-t-il toutes ses franchises en 4 ans ?

On ne sait pas si Brian Windhorst, le journaliste d'ESPN qui a le plus couvert LeBron James ces 15 dernières années, est aigri d'être moins proche de la star, ou s'il a simplement un regard juste et aiguisé sur sa carrière. Toujours est-il que l'intéressé a livré un regard sans concession sur le King et ce qui, selon lui, est une ombre au tableau dans sa carrière : le fait d'épuiser ses équipes et ses franchises tous les quatre ans.

C'est ce qu'il a expliqué dans l'émission Get Up cette semaine.

"LeBron James fonctionne par cycles de quatre ans. Il essore son équipe, une sorte d'épuisement organisationnel, comme j'appelle ça. C'était arrivé la première fois à Cleveland. Ils n'avaient plus de tours de Draft et juste des vétérans proches de la fin comme Shaq et Antawn Jamison. Il va à Miami pour quatre belles années, puis le Heat se retrouve à court de tours de Draft. Trois joueurs ont pris leur retraite après le dernier match de LeBron. Il retourne à Cleveland pour quatre autres bonnes années. Puis ils n'ont plus de tours de Draft, que des vétérans. Le voilà à Los Angeles, dans sa quatrième année, avec la plus vieille équipe de l'histoire de la NBA. Plus de tours de Draft et une franchise épuisée".

Pour autant, Windhorst pense qu'il ne faut pas forcément miser sur un départ de LeBron en fin de saison, malgré le peu d'options dont disposent les Lakers pour reconstruire sur les cendres de ce qui s'annonce comme une fin de saison décevante.

"Je ne crois pas qu'il veuille bouger de Los Angeles. Sa famille y est bien et il veut désormais profiter de la part du gâteau qu'il a acquise en allant là-bas".

LeBron James n'est dans tous les cas pas en fin de contrat, mais sa communication passive-agressive depuis la mi-saison a laissé penser qu'il pourrait à un moment mettre la pression sur la direction pour, pourquoi pas, être tradé durant l'intersaison...

LeBron James encore forfait, ça se complique à L.A.