LeBron James est « raciste », selon Donald Trump… Qui ça ?

Ce n'est pas parce que Donald Trump n'est plus président des Etats-Unis - il aspire à la redevenir lors des prochaines élections... - qu'il n'est plus obsédé par son beef avec LeBron James. On se souvient que le 45e POTUS avait mal digéré les commentaires du King à son encontre, ce dernier l'ayant traité de "clochard" assez rapidement dans son mandat, avant de lancer plusieurs initiatives pour encourager les minorités à voter massivement pour Joe Biden.

Donald Trump, donc, s'est fendu d'un communiqué directement destiné à LeBron. Clairement, l'Agent Orange reste dans la mouvance "shut up and dribble"...

En pleine rééducation pour essayer de retrouver les terrains avant la fin de la saison régulière, "LBJ" n'a sans doute pas trop de temps à perdre avec les provocations de Donald Trump. Ce dernier a sans doute vu le joueur des Los Angeles Lakers s'exprimer sur le procès de Derek Chauvin et la mort de Makiah Bryant, 15 ans, et a voulu déterrer la hache de guerre...

Trump says LeBron James should "focus on basketball" and is "doing nothing to bring our Country together!" pic.twitter.com/l21uJ4KbDp

— Andrew Solender (@AndrewSolender) April 23, 2021