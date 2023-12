A bientôt 39 ans, LeBron James continue de défier l'entendement et les lois physiques de l'humanité. Epoustouflant contre New Orleans en demi-finale de la NBA Cup, le King s'apprête à en disputer la finale la nuit prochaine contre les Indiana Pacers. Rick Carlisle, le coach d'Indy, connaît bien l'animal pour l'avoir affronté à de multiples reprises depuis son arrivée dans la ligue en 2003, et s'est montré particulièrement élogieux à son sujet.

"LeBron James est toujours dans son prime. J'ai regardé le gars jouer hier et c'était phénoménal. On m'a donné cette statistique : LeBron a été à la fois le plus jeune joueur de la ligue et le plus vieux. C'est la preuve de cette incroyable longévité".

On ne sait pas si LeBron est toujours dans son prime. Mais personne dans l'histoire de la NBA n'a décliné aussi lentement, ni été aussi fort aussi vieux. Avec les Lakers cette saison, le "Chosen One" tourne à 25 points, 7.5 rebonds et 6.6 passes de moyenne à 55.3% d'adresse globale et 40% à 3 points. En défense, l'intéressé choisit ses matches et les situations dans lesquelles il va reporter son énergie, mais cela reste là aussi impressionnant compte tenu de son nombre de kilomètres au compteur.

