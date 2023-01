Les arbitres reconnaissent qu’il y aurait dû avoir faute sur LeBron James

Les officiels du match entre les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers ont avoué s'être trompés sur l'ultime tentative de LeBron James.

L'erreur est humaine. C'est le message véhiculé par le syndicat des arbitres alors que les officiels de la rencontre entre les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics, conclue par une victoire de la franchise du Massachusetts (121-125) en prolongation, sont vivement critiqués après une faute non sifflée sur LeBron James. Le King est monté au cercle avec une occasion de donner la victoire à son équipe. Il a manqué son layup après que Jayson Tatum est tapé son bras. Il aurait donc dû avoir deux lancers-francs et autant d'opportunités de faire passer les Lakers devant quand le score était de 105-105.

Les arbitres ont reconnu après le match qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils auraient dû siffler faute. Pas sûr que ça suffise à calmer les Angelenos, frustrés de cette défaite et persuadés d'avoir été "arnaqués" pour reprendre les mots utilisés par certains joueurs à l'issue de la partie.

LeBron James et Anthony Davis furieux contre l’arbitrage !