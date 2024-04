LeBron James avoue qu’il regarde ses propres highlights

Est-ce que vous avez déjà regardé maintes et maintes fois une vidéo de vous en train de mettre un shoot ou de faire une passe dans le dos, voire même un simple layup en contre-attaque, parce que l’un de vos proches ou juste un type dans le public a eu la bonne idée de filmer sur son téléphone un bout de vos matches ? C’est un petit plaisir inavouable mais complètement humain au final. Sachez que même LeBron James, l’un des plus grands joueurs de l’Histoire, fait de même. Il l’a avoué – avec l’assistance de JJ Redick qui l’a un peu poussé – lors du dernier épisode du podcast tenu par les deux hommes.

This is my favorite player podcast moment of all time pic.twitter.com/ZIG0qoAJbV

— Jason Gallagher (@jga41agher) April 4, 2024