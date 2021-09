Comment LeBron James peut dépasser Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James va terminer sa carrière tout en haut. Tout en haut du classement des meilleurs marqueurs de l’Histoire de la NBA. En tout cas, sauf catastrophe, il devrait accomplir ce nouvel exploit. Le King doit tourner à 18,4 points de moyenne lors des deux prochaines saisons pour dépasser le gigantesque Kareem Abdul-Jabbar. Une tâche à la portée du triple-champion qui compile 27 points depuis ses débuts en pro.

Mais pour ça, il faudra évidemment rester en bonne santé. James a connu quelques pépins de santé, notamment la saison dernière. Il va fêter ses 37 ans. Cependant, avec sa préparation, on l’imagine bien rester au top deux ou trois ans avant de tirer sa révérence. KAJ se prépare donc à voir son record battu. Et il n’est pas aigri. Au contraire.

« Je suis excité de voir ça. Je ne vois pas les records comme des accomplissements individuels mais plutôt comme ceux de l’être humain. Quand quelqu’un fait quelque chose qui n’a jamais été accompli, c’est que nous avons tous une chance d’y arriver. C’est une source d’espoir et d’inspiration. On est tous gagnants quand un record est battu et je serai là pour féliciter LeBron James quand il me dépassera. »