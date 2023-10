LeBron James, deux performances exceptionnelles à 20 ans d’écart

20 octobre 2003. Le jeune LeBron James, 18 ans, premier choix de la draft quelques mois plus tôt, disputait son premier match NBA sur le parquet des Sacramento Kings. 20 ans plus tard, la ligue a fait un clin d'œil aux débuts de la légende en programmant une rencontre entre les Los Angeles Lakers et ces mêmes Kings, là aussi à Sacramento. La salle n'est plus la même mais le quadruple MVP est toujours l'un des joueurs les plus doués de la planète. Il a fini avec 27 points, 15 rebonds et 8 passes décisives. Une ligne de statistiques impressionnante pour un joueur qui va bientôt fêter ses 39 ans.

En 2003, il avait déjà épaté le public. Il avait compilé 25 points, 6 rebonds et 9 passes. Là aussi une performance spectaculaire si l'on se concentre sur le contexte, à savoir son tout premier match en pro en étant le prospect le plus attendu de tous les temps. Pour la petite histoire, Sacramento l'a emporté à chaque fois. Contre les Cleveland Cavaliers il y a vingt ans et contre les Lakers hier. Histoire de pousser le délire un peu plus loin, il aussi à chaque fois marqué son premier panier de la partie en ramenant son équipe à 7-6.