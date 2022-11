LeBron James prend position pour un retour de Kyrie Irving

Kyrie Irving a retiré de ses réseaux sociaux l’affiche du film polémique aux théories antisémites et il s’est finalement excusé – tardivement, certes – de l’avoir posté en premier lieu. Malgré ça, le meneur des Brooklyn Nets n’est pas en mesure de pouvoir rejouer parce que sa franchise a imposé des conditions pour son retour à la compétition. Des conditions jugées excessives par LeBron James.

the floor I think is excessive IMO. He’s not the person that’s being portrayed of him. Anyways back to my rehab session.

— LeBron James (@KingJames) November 10, 2022