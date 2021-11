LeBron James, bientôt la fin de l’attente pour les Lakers ?

Absent depuis plus d’une semaine en raison d’une blessure aux abdominaux, LeBron James pourrait prochainement faire son retour.

Les Los Angeles Lakers essayent de ne pas couler en l’absence de LeBron James. Bon, ils ont normalement les armes pour tenir. Avec tout de même Carmelo Anthony, Russell Westbrook et surtout Anthony Davis dans l’effectif. Mais ça reste laborieux. Les Angelenos ont gagné 3 matches sur 6 sans le King. Heureusement pour eux, ce dernier devrait rapidement faire son retour.

Selon ESPN, le quadruple MVP sera bientôt apte à reprendre la compétition. Mais le média ne donne pas plus de précisions. D’ailleurs, James n’a pas encore participé aux séances en 5 contre 5, a priori la dernière étape avant de rejouer.

LeBron James souffrait des abdominaux. Si ses Lakers ont connu un départ délicat, lui compilait tout de même 24 points, 5 rebonds et 7 passes. Sa présence devrait faire le plus grand bien à l’équipe de Los Angeles, même si ça signifiera une nouvelle adaptation pour Westbrook et ses coéquipiers.