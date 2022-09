Sous quelle tunique LeBron James prendra-t-il sa retraite ?

Ça se rapproche. Le moment où LeBron James va raccrocher les sneakers. Vous imaginez une saison NBA sans le King ? Ce serait tellement étrange pour ceux qui ont pu le suivre depuis ses débuts en 2003. Ça fait bientôt vingt ans qu’il fait partie du paysage basket. Année après année. Son départ à la retraite va laisser un grand vide.

Heureusement, ce n’est pas encore d’actualité. Il figure encore parmi les meilleurs joueurs du monde à bientôt 38 ans. Son corps est un peu moins solide que par le passé, avec quelques pépins qui s’accumulent, mais il tient la route. Et même plus que ça. D’ailleurs, à en croire ce qu’il laisse sous-entendre, il ne ferme pas la porte à la possibilité de jouer encore en 2027 avec son plus jeune fils, Bryce.

En attendant, LeBron James est bien un joueur des Los Angeles Lakers, avec qui il a prolongé pour deux saisons. Et Jeanie Buss fait déjà campagne pour que ce soit le cas jusqu’au bout.

« Nous avons une relation spéciale avec LeBron et il sait qu’il peut me contacter à tout moment. Je suis content qu’il ait signé une extension pour rester aux Lakers. C’est un leader fantastique sur et en dehors du terrain. Nous sommes bénis de l’avoir avec nous. J’aimerai qu’il prenne sa retraite ici. »

Mais ce n’est pas le plan a priori, non ? LeBron James a soigneusement pris soin de disposer d’une option pour tester le marché en 2024, moment où son fils Bronny devrait rejoindre la NBA (en théorie). Histoire de jouer avec lui, ce qui représente l’un des plus grands objectifs de sa fin de carrière.

Du coup, difficile évidemment de savoir sous quelle tunique il finira par prendre sa retraite mais ça nous laisse quand même le temps de nous projeter et de nous poser la question. Ce serait quand même bizarre si James finissait avec un jersey des Kings ou des Grizzlies (sans aucune pique) non ?

Les Américains nous pondront peut-être un scénario marketing parfait où Bronny débarque à Los Angeles, Cleveland, New York ou Chicago. Vous imaginez où, vous, la retraite du King ?