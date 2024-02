Parmi les scènes marquantes des quatre années passées par LeBron James à Miami, il y a les prises de bec avec Mario Chalmers, son meneur à l'époque. On n'a pas probablement jamais revu LeBron sortir de ses gonds comme il a pu le faire avec Chalmers, avec lequel il a tout de même réussi à remporter deux titres de champion. Dans l'émission Playmaker, où Chalmers était en compagnie de Udonis Haslem et Mike Miller, deux de ses ex-coéquipiers en Floride, le sujet est revenu sur la table.

Qu'est-ce que Mario Chalmers a bien pu dire pour que LeBron James semble sur le point de lui arracher la tête avant que "UD" n'intervienne lors de ce temps mort contre les Pacers ?

"Bron allait te casser le cul comme un bâton de karaté. Tu lui as dit : 'Tu es le meilleur joueur, arrête de jouer comme une salope et sois le meilleur joueur'. Je n'avais jamais vu LeBron bondir comme ça. Je savais juste que je ne pouvais pas le laisser aller sur toi".

Chalmers a tenu à préciser le contexte.

"Je l'ai regardé dans les yeux pour voir ce qu'il pensait. C'est toi qui m'a appris ça, UD. Je n'ai fait ça que pour le motivé. Il n'arrêtait pas de se plaindre. Il se plaignait de tout sur le terrain. Le match up important, c'était lui contre Paul George. PG shoote à 3 points et Bron me dit : 'Défends sur lui !'. On retourne sur le banc et je lui dis : 'On est en train de perdre, tu es le meilleur joueur sur le terrain. On doit arrêter de jouer comme des salopes et jouer au basket. Arrête de chouiner et joue. Arrête de jouer comme une salope'. Il n'a pas apprécié".

En revoyant les images, clairement, on n'était pas très loin du seul et unique début de bagarre de LeBron James avec un coéquipier.