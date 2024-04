LeBron James avoue qu’il ne lui reste « plus beaucoup de temps » en NBA

LeBron James va bientôt se retirer des parquets. C’est lui qui le dit. Après avoir déjà fait miroiter la possibilité d’une retraite anticipée suite à la défaite des Los Angeles Lakers en finales de Conférence l’an dernier, il s’est encore exprimé sur le sujet suite à la victoire contre les Brooklyn Nets (104-116) dimanche soir.

« Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je suis évidemment sur la pente descendante de ma carrière. Donc je ne vais pas jouer 21 ans de plus, ça c’est sûr. Je ne compte pas rester encore très longtemps. Je ne sais pas quand la porte va se fermer mais il ne me reste plus beaucoup de temps », répète le King.

En attendant, il a rejoint Michael Jordan dans les livres d’Histoire en signant 40 points la nuit dernière. Les deux G.O.A.T.S. sont les deux seuls joueurs à avoir atteint ou franchi la barre des 40 unités à 39 balais. LeBron James l’a fait en inscrivant 9 paniers à trois-points (en 10 tentatives), un record personnel égalé. Il affiche 41% de réussite de loin cette saison. Comme quoi, il a beau parler de retraite, il continue de faire des progrès dans certains secteurs du jeu.

On imagine qu’il trouvera un moment pour réaliser un troisième match à 40 pions ou plus, histoire d’égaler au moins les trois perfs de Jojo à plus de 39 ans.