Les Los Angeles Lakers sont dans le dur malgré le retour d'Anthony Davis. Les champions en titre ne font plus peur à grand monde en l'absence de LeBron James, dont le comeback est attendu dans les jours qui viennent. Les joueurs de Frank Vogel ont perdu 4 de leurs 5 derniers matches et n'ont que deux victoires d'avance sur la 7e place synonyme de passage obligatoire par le play-in tournament pour se qualifier en playoffs.

Puisque c'est difficile sur le terrain et que les Lakers n'inspirent plus autant la crainte, LeBron James a peut-être justement trouvé une solution. Pendant sa convalescence, le King est passé chez le tatoueur pour graver de nouvelles choses sur sa peau. Et cette fois, il a choisi la thématique des méchants de film d'horreur !

Le tatouage n'est pas encore totalement fini, mais on peut déjà voir le triptyque souhaité par LeBron, sur trois des villains les plus culte du cinéma d'horreur américain : Freddy Krueger, Michael Myers et Jason Voorhees, respectivement "héros" des sagas "Freddy", "Halloween" et "Vendredi 13".

View this post on Instagram A post shared by GANGA (@gangatattoo)

Bon, a priori, le niveau de jeu de LeBron James suffit à rendre les équipes adverses plus craintives, mais il faut bien mettre toutes les chances de son côté pour tenter de conserver le titre NBA...

