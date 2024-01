Les 10 duos père-fils affrontés par LeBron James en NBA

LeBron James a fêté ses 39 ans en décembre dernier et il évolue en NBA depuis 2003. En plus de vingt ans, il a défié dix duos de père et fils.

Les Davis : Dale Davis le 1er novembre 2003 et Trayce-Jackson Davis cette saison

Les Rice : Glen Rice le 18 novembre 2003 et Glen Rice Jr le 3 novembre 2013

Les Smith : Jabari Smith le 29 octobre 2003 et Jabari Smith Jr le 16 janvier 2023

Les Walker : Samaki Walker le 9 avril 2004 et Jabari Walker le 30 novembre 2022

Les Trent : Gary Trent le 21 novembre 2003 et Gary Trent Jr le 28 décembre 2019

Les Griffin : Adrian Griffin le 25 février 2004 et AJ Griffin le 30 décembre 2022

Les Robinson : Glenn Robinson le 19 décembre 2003 et Glenn Robinson II le 3 mars 2020

Les Brunson : Rick Brunson le 20 décembre 2003 et Jalen Brunson le 18 octobre 2018

Les Payton : Gary Payton le 12 janvier 2004 et Gary Payton II le 19 octobre 2001

Les Martin : Kenyon Martin le 2 janvier 2004 et Kenyon Martin Jr le 10 janvier 2021

Une liste susceptible de s'allonger encore un peu plus dans les années à venir.