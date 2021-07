LeBron James raconté par un rookie qui a vécu son « Welcome in NBA »

L'été va faire du bien à LeBron James. Et paradoxalement cette sortie dès le premier tour des playoffs. Le King s'est senti rincé après un exercice éprouvant, et surtout une intersaison extrêmement raccourcie, la plus courte de l'histoire. À presque 37 ans, James n'est plus trop loin de la retraite. Et pourtant, la star des Lakers en a encore pas mal sous le capot.

Interrogé sur son bizutage pour sa première année en NBA, le rookie des Grizzlies Desmond Bane, par ailleurs très bon, a raconté quel était son moment "Welcome in NBA". Et forcément, comme tout jeune qui a grandi en voyant LeBron, il cite le quadruple MVP et champion.

"Bron, sur et certain. Je veux dire la première fois qu'on a joué les Lakers. C'était après 5 ou 6 matches, donc assez tôt. C'était un équipe championne qui avait faim de remporter un 2e titre. Je pense que c'était mon vrai moment "Welcome in NBA". Il y a eu des moments où j'ai gardé LeBron et je me suis dit 'mec, il est tellement large'."

Et encore, le LeBron James de 2020-21 a plusieurs kilos en moins par rapport à ses années Miami ou Cleveland. Ce n'est pas la première fois qu'on entend certains joueurs évoquer le physique de James. Pour rappel, ce dernier utilise près d'un million de dollars par an pour prendre soin de son carcasse qui a atteint les 120kg au pic de sa carrière.