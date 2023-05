Les déclarations de LeBron James sur son besoin de réfléchir à la suite de sa carrière ont mis pas mal de monde en émoi. Sauf qu'en NBA, en tout cas chez la plupart des concurrents des Los Angeles Lakers, personne n'y croit. Un dirigeant d'une franchise de la Conférence Ouest interrogé anonymement par Bleacher Report, pense simplement que le King a voulu que la lumière reste sur lui, ou en tout cas en contrôlé l'intensité.

"LeBron James sera sur le terrain la saison prochaine. Il a juste fait ça pour changer de sujet. Maintenant on ne parle plus du fait que les Lakers se sont fait sweeper. On parle de la retraite de LeBron James. Il adore contrôler la narration".

Pour d'autres sources du journaliste Eric Pincus, les propos volontairement énigmatiques de LeBron sont destinés à mettre la pression sur son General Manager Rob Pelinka, rien de plus. L'objectif principal serait d'inciter Pelinka à se lancer dans la signature de Kyrie Irving, dont on dit que la priorité va pour le moment à une prolongation chez les Mavs.

On peut comprendre que Pelinka soit prudent, lui qui avait fait venir Russell Westbrook sur les conseils (ou à la demande, c'est selon...) de LeBron James et d'Anthony Davis. Chat échaudé craint l'eau froide ?

Il reste en tout cas au moins une saison de contrat à LeBron, avec une player option pour la suivante et la possibilité de gagner encore près de 100 millions de dollars sur cette période. Ses motivations ne sont probablement pas financières, puisque ses contrats extérieurs et ce qu'il est parvenu à amasser durant sa carrière l'ont mis à l'abri et le placent tout en haut dans la hiérarchie des basketteurs les plus riches de la planète.

Pourquoi LeBron James ne va pas prendre sa retraite