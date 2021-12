LeBron James a « ruiné le basket » selon l’un de ses anciens coéquipiers

Même en 2021, The Decision de LeBron James fait toujours autant parler. En 2010, l'ailier des Los Angeles Lakers, à l'époque aux Cleveland Cavaliers, a pris la décision de rejoindre le Miami Heat. En plus d'un cirque médiatique énorme, le King a reçu des critiques pour son association avec Dwyane Wade et Chris Bosh.

Et pour Iman Shumpert, ancien coéquipier de LBJ, cette décision a eu un énorme impact sur les années suivantes. Avec ce mouvement, James a justifié, pour d'autres joueurs ensuite, le besoin de changer de franchise pour atteindre les sommets.

"KD a ruiné le basket en rejoignant les Warriors en 2016 ? Non, pas KD. LeBron a été le premier en rejoignant Miami. LeBron a ruiné le basket. Il pensait qu'il allait le rendre meilleur. Mais personnellement, j'aimais la NBA pour la loyauté qui existait. Il a simplement fait tomber le quatrième mur. Sur le plan du business, super mouvement. Mais quand on y pense de l'extérieur, on voit désormais des gens faire des tweets sur les propriétaires et les trades", a jugé Iman Shumpert pour le podcast Bootleg Kev.

LeBron James est-il le seul responsable de cette situation ? Concernant les réseaux sociaux, on en doute un peu. Les gens ont désormais un avis sur tout sans avoir besoin de LBJ. Par contre, il est indéniable que son départ des Cavs pour le Heat a changé le paysage de la NBA. Pour le meilleur et pour le pire ?

