Pour la toute première fois, LeBron n’a pas reçu de vote pour le MVP

C'est un accomplissement qui, mine de rien, est assez dingue : LeBron James a reçu au moins un vote pour le MVP 19 saisons de suite. Une série extraordinaire qui a pris fin en 2023. En effet, pour la première fois au cours de sa carrière, aucun journaliste n'a mis le King dans son top-5.

LeBron James did not receive a vote for NBA MVP this season.

This is the first time in his NBA career he didn't get a single vote for MVP. pic.twitter.com/tUosrsxCZO

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 2, 2023