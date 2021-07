Giannis Antetokounmpo a porté les Milwaukee Bucks jusqu'au titre NBA. Le Grec l'a fait sans avoir besoin de constituer ou de rejoindre une superteam, ni passer ses étés à copiner avec les autres stars de la ligue. S'il n'est proche d'aucun autre crack en NBA, Giannis est très respecté et les messages de félicitations de ses adversaires ou d'anciennes gloire sont nombreux au sortir du game 6.

LeBron James : "Félicitations Giannis Antetokounmpo. Tu as mérité ce putain de truc"

Kevin Durant : "Je n'ai que du respect pour les Milwaukee Bucks, la ville de Milwaukee et ces fans ultra bruyants. Quelle incroyable campagne de playoffs les gars !"

Giannis sort un match légendaire, Milwaukee est champion NBA !

Stephen Curry : "J'ai pris du plaisir à voir la grandeur en action ce soir. La grandeur ! A Giannis Antetokounmpo, félicitations frérot".

Rudy Gobert : "Je suis tellement heureux pour Giannis et Milwaukee. C'est incroyable de voir ce qui arrive quand tu mets ton coeur et ton âme dans quelque chose tout en restant authentique et fidèle à toi-même. C'est inspirant".

