LeBron l’avoue : les Lakers ne peuvent pas affronter les meilleurs

LeBron James est frustré, ce qui n'a rien d'étonnant au sortir de la 6e défaite en 8 matches pour les Lakers après leur victoire en NBA Cup. Los Angeles a perdu à domicile contre Boston le jour de Noël et le King a clairement pointé du doigt ce qui est, selon lui, le problème principal de son équipe en ce moment.

"Les meilleures équipes de la ligue à l'heure actuelle, sont en bonne santé. Minnesota, OKC à part Giddey, Boston... Toutes ces équipes sont quasiment au complet. Je ne crois pas que nous soyons en bonne santé à l'heure qu'il est et on est pas dans la situation que l'on aimerait pour pouvoir nous battre avec les meilleures équipes. On va essayer de continuer à travailler nos habitudes ensemble et la manière dont on approche les matches. On va s'améliorer", a expliqué LeBron devant les médias.

Parmi les absences préjudiciables, on peut noter celle de Gabe Vincent, obligé de se faire opérer du genou et de manquer environ 2 mois de compétition. Pour le reste, les Lakers ont surtout à déplorer de la fatigue physiques et des douleurs, à l'image de LeBron James lui-même, qui s'est fait mal au genou sur un contact avec Jaylen Brown en première période.

Les Angelenos sont pour le moment 9e à l'Ouest avec 16 victoires et 15 défaites. Ils ne sont a priori pas encore au stade où LeBron est suffisamment frustré pour laisser entendre que l'effectif doit être remodelé et amélioré. Néanmoins, on n'en est probablement plus très loin.