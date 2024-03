LeBron n’était pas le joueur le plus important du Heat, c’était Chris Bosh

Sans LeBron James, le Miami Heat n'aurait sans doute pas gagné les titres NBA 2012 et 2013, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Par contre, il est intéressant de voir les membres de cette équipe rappeler à quel point Chris Bosh était absolument crucial à l'époque. Dans le podcast The OG's, Udonis Haslem a tenu à saluer l'énorme impact de Bosh.

"Tout le monde pense que LeBron était notre joueur le plus important. Mais notre joueur le plus important, pas notre meilleur joueur, c'était Chris Bosh. Si LeBron se blessait, on avait D-Wade. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais le résultat est similaire, ils peuvent tous les deux faire du jeu et mettre 30 points. On n'avait pas d'autre Chris Bosh, on ne pouvait pas reproduire ce qu'il faisait. S'il se blessait, on n'avait personne d'autre. Et il pouvait marquer à 3 points ! S'il le pouvait, il jouerait encore aujourd'hui en NBA".

Avec son style de jeu, tout à fait raccord avec ce qui se fait en NBA depuis presque 10 ans, Bosh aurait connu une dernière partie de carrière assez fascinante avec le Heat, c'est une certitude. Malheureusement, sa santé l'a poussé à prendre sa retraite plus tôt que prévu.