LeBron, “pas d’humeur”, s’agace après une question sur Rubio

LeBron James et les Lakers sont dans une mauvaise passe, avec une série de défaites, un bilan négatif et des rumeurs de dissensions entre le coach Darvin Ham et son groupe. Clairement de mauvaise humeur après la défaite face à Memphis dans la nuit de vendredi à samedi, LeBron a abandonné son costume de bon client auprès des médias après une question qu'il a trouvé inappropriée. Un journaliste présent dans le vestiaire des Lakers a voulu connaître le point de vue du "King" sur la retraite (en NBA en tout cas) de Ricky Rubio. Il a été bien reçu...

"Je ne suis pas vraiment d’humeur à répondre à cette question mais je respecte Ricky. Félicitations à lui pour sa superbe carrière. Si je ne semble sincère quand tu verras cette vidéo, c’est parce qu’on vient de se faire botter le cul à nouveau. Je m'en excuse. En fait, c'est un mauvais timing de la part du journaliste qui a posé cette question".

Ricky Rubio a annoncé cette semaine qu'il avait rompu son contrat d'un commun accord avec les Cleveland Cavaliers pour rentrer définitivement en Espagne, lui qui avait déjà mis sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur sa santé mentale.

Outre cette réponse un peu cinglante, LeBron James n'a pas ménagé son équipe. "Nous sommes tout simplement nuls en ce moment. La victoire en NBA Cup à Vegas ? Il ne s'agit que de deux matches. C'est un petit échantillon. Tout le monde s'emballe à propos de Vegas et n'arrête pas d'en parler. C'était deux matches".

