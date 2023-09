LeBron peut-il atteindre les 40K pts en carrière cette saison ?

Depuis la saison dernière, LeBron James est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en saison régulière, lui qui avait déjà décroché cet accomplissement playoffs inclus. Maintenant que LeBron a détrôné Kareem Abdul-Jabbar, un autre objectif comptable se dresse devant lui : la barre des 40 000 points. C'est une évidence, mais le King serait le premier à atteindre ce total, ce qui cimenterait un peu plus sa légende en tant que scoreur, lui qui fêtera ses 39 ans en décembre prochain.

Est-ce possible dès cette saison ? Si oui, quand ? Il suffit de faire un peu de maths pour réaliser que LeBron James a de grandes chances d'atteindre cette barre des 40 000 points. A l'heure actuelle, la star des Los Angeles Lakers est à 1 348 points des 40K. La saison dernière, LeBron a inscrit 1 590 points en 55 matches disputés.

En prenant en compte sa moyenne en carrière (27.2 pts), inférieure à sa moyenne sur l'année écoulée (28.9), il est raisonnable de penser qu'il n'aura besoin "que" de 49 matches pour devenir le premier athlète à 40 000 points en NBA. Et avec ce qui lui reste encore dans le moteur, il y a de bonnes chances que le "Chosen One" porte le record au scoring à des hauteurs qu'il sera compliqué d'approcher, tant sa longévité est phénoménale.

KD bientôt dans le top 10

Au classement des scoreurs, on notera que Kevin Durant aura l'opportunité d'intégrer le top 10 all-time. S'il parvient à faire une saison pleine ou presque, "KD" peut même espérer éjecter Hakeem Olajuwon (12e), Elvin Hayes (11e), Moses Malone (10e), Carmelo Anthony (9e) et Shaquille O'Neal (8e) de leurs places pour intégrer le top 8. Pour ce faire, l'ailier des Phoenix Suns doit tenir sa moyenne en carrière (27.3 pts) sur 62 matches, en sachant qu'il n'a plus disputé plus de 55 matches depuis la saison 2018-2019, sa dernière avec les Warriors.

