LeBron réaffirme qu’il se sentait comme le GOAT en 2016

Forcément, avec la présence de légendes tout autour de lui, LeBron James n'a pas échappé à une question sur le GOAT lors du weekend du All-Star Game à Cleveland. Lors d'un entretien avec Kenny Smith de TNT, le King s'est vu demander par "The Jet" ce qui permettait de dire qu'un joueur était le plus grand de tous les temps.

Comme il y a quelques années, LeBron a donné l'impression de considérer qu'il était le GOAT, sans pour autant clamer haut et fort qu'il l'était à l'instant T.

"Qu'est-ce qui fait un GOAT ? Si on parle simplement sur le plan du basket, au moment du titre de 2016, j'avais la sensation d'être le plus grand joueur que les gens avaient jamais vu. J'étais capable de jouer sur tous les postes, de défendre sur tous les postes. J'ai littéralement fait quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la NBA.

Les équipes menées 3-1 en Finales étaient à 0 sur 32. Personne ne s'était jamais sorti de ça et personne ne nous donnait la moindre chance. Je me suis dit qu'il n'y avait personne de meilleur que moi. Je me suis senti comme Jay-Z quand il a sorti The Blueprint.

Ce que je sais, c'est que je suis heureux d'être mis au côté des plus grands joueurs de tous les temps. Être considéré comme quelqu'un de fort dans son domaine, c'est ce que j'ai toujours voulu".