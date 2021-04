LeBron s’enflamme pour Kiyan Anthony, le fils de Melo

LeBron James va évidemment chaperonner la carrière de son fils Bronny dans les prochaines années. Mais il garde aussi un oeil très attentif sur le rejeton de l'un de ses meilleurs amis dans le business, Carmelo Anthony. Kiyan Anthony, le fils de Melo, commence à faire parler de lui et le King a jugé bon de vanter ses mérites sur Instagram, en relayant une vidéo de highlights de celui qu'il appelle son "neveu".

"Le neveu a du game ! Et un bon ADN, on dirait", a commenté LeBron.

Kiyan Anthony n'a que 14 ans et encore le temps de se développer, mais il y a quand même de l'allure et du ballon chez l'adolescent. Si Carmelo Anthony finit sa carrière sans bague, peut-être son fils pourra-t-il prendre le relais dans quelques années avec plus de réussite malgré la splendide carrière de son paternel ?