LeBron : ses victimes préférées en NBA et… sa seule bête noire

LeBron James est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et a tout vu, tout connu, en NBA. Un utilisateur Reddit s'est amusé à identifier contre quelles franchises le King réussissait historiquement le mieux en saison régulière, et face auxquelles il avait le plus de difficultés. Une seule équipe, depuis l'arrivée de LeBron dans la ligue en 2003, affiche un bilan positif face à lui. Toutes les autres sont en déficit face au "Chosen One".

Cette équipe qui résiste encore et toujours à l'envahisseur d'Akron, c'est... Denver. Avec 20 victoires pour 22 défaites, LeBron James a historiquement du mal à terrasser les Nuggets, en tout cas plus que toutes les autres franchises NBA. Certaines ont même un nombre de victoires faméliques contre l'actuel joueur des Los Angeles Lakers, passé par Cleveland et Miami. On pense aux Charlotte Hornets (le bilan de LeBron contre les Bobcats est également inclus), qui n'ont gagné que 7 fois en 62 oppositions avec l'icône...

Parmi ses anciennes équipes, on notera que Cleveland n'a battu LeBron James que 3 fois sur 21 et les Lakers 8 fois sur 30. Miami a un peu plus fière allure dans les confrontations avec le quadruple champion NBA, le Heat affichant 21 victoires et 24 défaites contre lui. Atlanta, battu 45 fois, et Milwaukee, 43, sont deux autres des victimes préférées de LBJ.

Le tableau de LeBron James vs les 30 franchises NBA