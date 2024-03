LeBron sur Luka : “Tu ne peux pas arrêter les grands joueurs, juste espérer qu’ils ratent”

Dans le 2e épisode de leur podcast commun "Mind the Game", JJ Redick et LeBron James ont évoqué le cas de Luka Doncic et la difficulté qu'éprouvent toutes les équipes à défendre sur lui et à le limiter. Pour LeBron, l'approche qu'emploient la plupart des adversaires est vouée à l'échec.

"Luka est capable de faire n'importe quelle passe. Surtout avec les shooteurs dont ils l'entourent. Je comprends que les équipes qui affrontent les Knicks, par exemple, choisissent le blitz (la prise à deux agressive sur le porteur de balle, NDLR), parce que New York est un monstre à une tête pour le moment, avec Jalen Brunson. Leurs adversaires essaient de faire en sorte que ce soit un autre joueur qui les batte. Mais Luka est capable de faire toutes les bonnes lectures. Si Tim Hardaway Jr marque 6 ou 7 paniers à 3 points, tu as perdu. Kyrie va faire ce qu'il sait faire, Luka va faire ce qu'il sait faire. Quand on a joué contre eux, on a blitzé et Dante Exum a marqué 5 ou 6 paniers à 3 points (rires).