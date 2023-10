LeBron un peu agacé par le premier match : “Vous savez que je peux jouer meneur, hein ?”

C'est un LeBron James frustré qui est reparti de Denver, après le premier match de la saison des Lakers dans la nuit de mardi à mercredi. Le King, vraisemblablement en accord avec le staff californien, ne jouera pas plus de 29 minutes par match dans un premier temps, afin de le ménager en vue de plus gros rendez-vous lors des playoffs. On verra à l'usage, mais la configuration et le style pratiqué par les Lakers n'ont pas satisfait LeBron, que l'on a pu voir en discussion avec l'un des assistants de Darvin Ham, pour rappeler qu'il pouvait parfaitement jouer meneur et être davantage chef d'orchestre que ce qui lui a été permis.

"Vous savez que je peux jouer meneur, hein ? Avec Rui, Austin et Taurean. Je suis là, je me balade".

Dans le 4e quart-temps, on l'avait aussi vu recommander à D'Angelo Russell de le servir au niveau de l'elbow pour le laisser diriger une action en sortie de temps mort, et constater avec dépit que son meneur avait pris un shoot à 3 points quasi immédiatement.

LeBron n'a clairement pas eu assez le ballon dans les mains à son goût, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un impact positif sur la rencontre malgré la défaite face aux Nuggets.

"Ma performance, ce que j'ai fait sur le terrain quand j'y étais, a été productive. Je le pense. J'ai un différentiel de +7 et aucune perte de balle, ce qui est ce dont je suis le plus content".

Ce n'est qu'un match, mais on connait le ton légèrement désabusé et passif-agressif que LeBron James peut parfois adopter. Ses camarades et le staff des Lakers ont forcément vu ces petits signaux qu'il faut prendre au sérieux...

