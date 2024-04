LeBron va devenir le roi des paniers manqués

LeBron James est à plus de 50% d'adresse en carrière, lui qui a joué plus de 10 saisons au poste 3 et quelques unes comme meneur, ce qui est assez prodigieux. Malgré cette adresse et cette poyvalence, la longévité du King lui joue quelques tours dans un classement en particulier dont il va bientôt prendre les rênes. Pour le moment devancé par Kobe Bryant, LeBron n'est qu'à 49 tirs manqués de devenir le joueur à avoir raté le plus de shoots dans l'histoire de la NBA. Kobe, qui a joué 140 matches de saison régulière de plus, est le recordman actuel avec 14 481 tirs manqués, à 44.7%.

LeBron James manque en moyenne 8 tirs par match cette saison et il reste 7 matches aux Lakers avant la fin de la régulière. A moins qu'il fasse preuve d'une adresse plus acérée que d'habitude, le "Chosen One" devrait logiquement s'emparer de ce trône un peu moins enviable que celui de meilleur marqueur de l'histoire.

Le top 10 au complet : Kobe Bryant, LeBron James, John Havlicek, Elvin Hayes, Karl Malone, Dirk Nowitzki, Carmelo Anthony, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan et Vince Carter.