Precious Achiuwa et le Nigéria ont fait forte impression en battant Team USA hier. Moment fort de ce match, un block massif du pivot du Miami Heat sur Kevin Durant.

Well... @PreciousAchiuwa won this meeting at the rim. sheesh 🖐 pic.twitter.com/ua1RjxZMDe

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 11, 2021