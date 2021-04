Les arbitres NBA font vraiment du zèle et c'est parfois franchement irritant. La nuit dernière, les refs ont réussi l'exploit d'éjecter directement Boban Marjanovic, assez unanimement considéré comme le joueur le plus amical, fair-play et drôle de toute la ligue. Tout ça ne l'autorise évidemment pas à commettre des fautes plus violentes que les autres en toute impunité, mais la manière dont les officiels ont géré la séquence où il a envoyé Jordan Poole au sol en tentant de le contrer est assez désarmante.

Boban got ejected for that?! Refs really out here wildin' 🤦‍♂️pic.twitter.com/vLeMSH6j4j — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 28, 2021

Une faute flagrante, pourquoi pas - même si c'est surtout la manière dont Poole retombe qui pousse probablement le crew des arbitres à opter pour la flagrante - mais une expulsion ?!

Il y avait à peu près zéro intention de la part de Boban Marjanovic de faire mal à son adversaire et on peut le voir immédiatement s'inquiéter pour lui en voyant sa tête heurter le sol. Que ce soit Boban lui-même, les autres joueurs sur le terrain et même les commentateurs de la rencontre, tout le monde était estomaqué de voir le Serbe recevoir cette sanction.

Sur et en dehors du terrain, Boban est une bouffée d'air frais constante pour la NBA, même si Luka Doncic aime dire qu'il le déteste et que leur amitié est simplement de façade pour les médias. Déjà qu'on ne le voit pas beaucoup (8 minutes de moyenne cette saison), si en plus les refs le renvoient au vestiaire de manière abusive...

Malgré son temps de jeu famélique, Boban Marjanovic tourne quand même à 5 points et 4 rebonds de moyenne, ce qui est plus que pas mal de joueurs avec le double de minutes...

