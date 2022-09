Les Bleues en service minimum contre le Mali, il faudra faire mieux

L'équipe de France a repris sa marche en avant à la Coupe du monde 2022. Sans vraiment convaincre au-delà du strict minimum, les filles de Jean-Aimé Toupane ont dominé le Mali (74-59). Ce n'est qu'en fin de match que les Bleues ont accru leur avance contre des Maliennes débordantes d'énergie et d'agressivité, notamment au rebond.

Les Tricolores ont été longtemps mises en difficulté en première période, où un run avant la mi-temps leur a permis de virer en tête et de prendre 10 points d'avance. Avant et après leur prise de contrôle sur la partie, elles ont beaucoup souffert face à l'épatante Sika Koné. La joueuse draftée par le New York Liberty en 2022 a montré à 20 ans seulement pourquoi elle était le plus grand talent de son pays et du continent africain. Avec 18 points et 18 rebonds à 50%, son impact a été plus que remarqué.

La France a fini par matcher un peu le niveau d'envie et de concentration de leurs adversaires pour rassurer un peu ses supporters. C'était évidemment mieux que contre le Canada au niveau de l'adresse, puisque Gabby Williams (14 points) et ses coéquipières ont shooté à 47%, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il faudra faire beaucoup plus lors des deux prochains matches cruciaux. En cas de contre-performances face au Japon et à la Serbie, deux nations qui les ont récemment fait déchanter, les Bleues auraient une chance sur deux de tomber sur Team USA en quarts de finale.

Même si on a pu voir contre l'Australie que la France était capable d'énormément élever son niveau de jeu, particulièrement en défense, ce serait malheureusement synonyme de retour prématuré à la maison. On n'en est pas là, fort heureusement, et l'optimisme est toujours de rigueur avec un bilan de 2 victoires en 3 matches.

We repeat, today is a good day. @gabbywilliams15 is out here playing basketball. ⚡️#FIBAWWC x @FRABasketball pic.twitter.com/x0riJEMCNp — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 25, 2022

Le boxscore des Bleues

