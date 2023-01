Les Bleus sont déjà qualifiés pour le Mondial 2023 (en Indonésie, au Japon et aux Philippines), mais ils doivent tout de même finir le boulot lors des éliminatoires. Après leurs deux victoires lors de la précédente fenêtre contre la Lituanie et la Bosnie, les joueurs de Vincent Collet seront sur le pont le 23 février en République tchèque et le 26 à Trélazé pour y affronter à nouveau les Lituaniens.

Pour cette occasion, le sélectionneur de l'équipe de France a concocté une liste de 14 joueurs évidemment dépourvue de joueurs NBA, mais assez similaire à celle des deux rencontres précédentes. Victor Wembanyama sera de la partie pour le deuxième rassemblement consécutif et trois joueurs pourraient connaître leur première cape avec les Bleus : Bodian Massa (Strasbourg) et Malcolm Cazalon (KK Mega), qui ont déjà été convoqués mais n'avaient participé à aucun match, et Pierre Pelos, l'intérieur de la JL Bourg, qui apparaît pour la première fois dans le groupe de Collet.

Blessé précédemment, Terry Tarpey fait son retour dans le groupe, lui qui avait conquis le coeur des fans lors de l'EuroBasket. Très en vue lors des matches contre la Lituanie et la Bosnie, Sylvain Francisco (Peristeri) tentera de continuer à se faire une place dans cette équipe pour gagner sa place pour le Mondial.

Les deux rencontres seront retransmises en direct sur France 4 et beIN Sports.

Les 14 Bleus sélectionnés pour la République tchèque et la Lituanie

Arrières : Andrew Albicy, Hugo Benitez, Sylvain Francisco, Paul Lacombe

Ailiers : Juhann Begarin, Malcolm Cazalon, Nicolas Lang, Terry Tarpey, Damien Inglis

Intérieurs : Ismaël Kamagate, Yoan Makoundou, Bodian Massa, Pierre Pelos, Victor Wembanyama

Les Bleus qualifiés pour le Mondial 2023, Wembanyama meilleur marqueur