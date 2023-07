Les U20 de l'équipe de France ont sauvé l'été ! Après les beaux parcours et les médailles d'argent des U19 masculins et des U18 féminines, battus en finale du Mondial et de l'Euro, les joueurs de Guillaume Vizade ont franchi le pas et sont devenus champions d'Europe dimanche soir en Crète. Pour cela, il fallait battre une bête noire récente pour les jeunes Bleus en compétition internationale : Israël et son tandem Daniel Wolf-Noam Yaacov.

Treize ans après le dernier sacre européen des U20, la France est allée chercher le trophée en prolongation (89-79), en survivant aux 31 pts de l'insaisissable Yaacov, le joueur de l'ASVEL. A coups de tirs à 3 points et en faisant respecter la logique de ce match, les Tricolores ont pris le dessus, Maxime Raynaud (26 pts, 5 rbds à 11/18) et Ilias Kamardine (23 pts, 7 asts) se montrant les plus à leur avantage.

Kamardine, l'arrière de Dijon, a été élu MVP du tournoi et fait partie du meilleur cinq de la compétition, en compagne des Israéliens Noam Yaacov et Daniel Wolf, mais aussi du Grec Vangelis Zougris, troisième avec la Grèce et du Belge Thijs De Ridder, demi-finaliste.

Les filles de l'équipe de France U17 ont elles terminé 3e de la Coupe du monde de leur catégorie dimanche en Hongrie, en battant le Canada pour le bronze (84-82). Ce sont les Etats-Unis qui ont sans surprise remporté la compétition en dominant l'Espagne en finale.

Dans le même temps, la Coupe du monde a débuté pour les U19 féminines, avec une victoire contre l'Argentine qui a précédé une défaite face à l'Espagne en phase de poules.

