Les Bleus dominent les Pays-Bas pour lancer leur prépa pour l’Euro

L'équipe de France a débuté sa préparation pour l'Eurobasket 2022 dans la sérénité, avec une victoire logique et appliquée contre les Pays-Bas. Dimanche, à Rouen, les joueurs de Vincent Collet se sont imposés (83-69) contre un adversaire forcément moins menaçant que ce qu'ils auront à affronter à partir du 1er septembre.

Emmenés par leur nouveau capitaine intérimaire, Evan Fournier (15 points en 17 minutes) et la paire Rudy Gobert (12 pts, 9 rbds) - Vincent Poirier (11 pts, 8 rbds), les Français ont surtout accéléré après le repos (+6), avec des efforts notables et remarqués de la part d'Isaia Cordinier, Théo Maledon et Elie Okobo.

Après cette entame, les Bleus vont disposer de trois jours de travail et de repos. Ils iront ensuite du côté de Bologne, en Italie, pour y affronter une Squadra Azzurra qui leur avait posé de vrais problèmes en quarts de finale des Jeux Olympiques l'été dernier.

Pour rappel, la France évoluera dans le groupe B à l'Euro, où elle sera opposée à la Slovénie de Luka Doncic, la Lituanie, l'Allemagne, la Bosnie et la Hongrie.

Le boxscore des Bleus

