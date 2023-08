Les Bleus gèrent le Venezuela, le trio Gobert-Fournier-Yabusele fait mal

Les Bleus ont poursuivi leur préparation pour la Coupe du monde avec une victoire (86-67) attendue et sans appel contre le Venezuela lundi soir à Orléans. Après trois jours de repos, les hommes de Vincent Collet ont repris le boulot avec un adversaire certes très en dessous, mais qui leur a permis de se mesurer à un autre profil que la Tunisie et le Monténégro.

Les Français ont insisté sur leur domination intérieure avec Rudy Gobert (13 pts, 11 rbds en 19 min) et Guerschon Yabusele (14 pts en 22 min), tout en laissant Evan Fournier continuer sa remise à niveau. L'arrière de New York a apporté 13 points, 4 passes et 3 interceptions, avant que le reste du groupe ne se partage l'addition (7 joueurs entre 3 et 8 points).

On notera que Nando De Colo est toujours plus dans un rôle de playmaker que de scoreur pour le moment. Le Nordiste a distribué 6 passes en 20 minutes. En ce qui concerne les points à travailler, les Bleus n'ont pas été souverains au rebond dès que Rudy Gobert n'était pas en jeu. On peut logiquement attendre davantage de Moustapha Fall, qui n'a pas montré son meilleur visage sur les 17 minutes offertes par Vincent Collet.

Appelé pour pallier le forfait probable de Mathias Lessort, Yoan Makoundou a fait bonne impression sur ses 10 minutes de jeu (8 points à 3/3).

Les Bleus affronteront un adversaire plus coriace mercredi, toujours à Orléans : la Lituanie.

Le résumé de France-Venezuela

Le boxscore des Bleus

