Les Bleus vainqueurs en Bosnie, une fenêtre de qualifs gérée sereinement

Les Bleus ont poursuivi leur parcours sans faute pour le moment dans le groupe E des éliminatoires de l'Eurobasket 2025. Evidemment privés des joueurs NBA, les hommes de Vincent Collet ont gagné (74-64) en Bosnie après avoir déjà disposé de la Croatie.

Dans la chaude ambiance de Tuzla, les Français n'ont laissé l'avantage à leurs hôtes que 5 minutes en tout et pour tout, accélérant après le repos pour imposer leur loi et faire respecter la logique. La domination intérieure des Tricolores, avec Guerschon Yabusele (16 pts, 9 rbds) et Vincent Poirier (13 pts, 8 rbds), a été payante. On notera les apports intéressants de Matthew Strazel (11 pts), Paul Lacombe (10 pts) et Isaïa Cordinier (9 pts), pendant que Dzanan Musa était limité à 15 points chez les Bosniens.

La France est la seule équipe invaincue dans le groupe E, où figure également Chypre, son prochain adversaire en novembre 2024.