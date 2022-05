Imaginez un Chicago-Detroit dans les années 80 ou 90, disputé à Paris... La folie aurait été totale. Le prestige des deux franchises n'est plus le même en 2022, mais on ne va ni faire les capricieux, ni bouder notre plaisir. Les Bulls et les Pistons ont été choisis par la NBA pour s'affronter la saison prochaine lors du deuxième NBA Paris Game de l'histoire et c'est une superbe nouvelle.

Après le Milwaukee-Charlotte de 2020, disputé juste avant le décès de Kobe Bryant et le début de la pandémie du Covid-19, la ligue va remettre le couvert le 19 janvier 2023 à l'AccorArena de Bercy.

L'enthousiasme autour du match en 2020 et la ferveur assidue des fans français ont poussé la NBA à organiser à nouveau l'événement dont on espère qu'il deviendra une tradition annuelle. Voir les Bulls débarquer à Paris n'est pas anodin, puisque même 20 ans après la retraite de Michael Jordan, cette franchise reste l'une des plus populaires auprès du public à l'international. Chicago est, de plus, redevenu une équipe compétitive, avec des All-Stars comme DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Nikola Vucevic, en attendant de voir le recrutement qui s'opérera lors de la prochaine intersaison.

Les Pistons sont eux en pleine reconstruction mais commencent à pouvoir tabler sur de jeunes talents qui marqueront peut-être la NBA dans les prochaines années. On pense évidemment à Cade Cunningham, mais aussi à Killian Hayes, qui sera le local de l'étape. On imagine qu'Evan Fournier sera un peu jaloux de son ami "Vooch", qui aura eu le plaisir de jouer un NBA Paris Game en France avant lui.

Tracy McGrady : énorme loser ou plus grand poissard de l'histoire ?