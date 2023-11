Les Bulls sont catastrophiques… et ça risque d’empirer

Les Bulls sont sur 4 défaites de suite et pointent à la 13e place à l'Est. Mauvaise nouvelle, leur calendrier à venir est infernal.

Les Chicago Bulls sont l'une des équipes les plus déprimantes de la ligue cette saison, au regard de leurs résultats par rapport à la qualité de leur effectif. Le groupe de Billy Donovan, qui est de plus en plus sur la sellette, est 13e à l'Est avec 13 défaites en 18 matches. Les Bulls restent sur quatre défaites consécutives et sept défaites en huit matches. On a une mauvaise nouvelle pour les fans de Windy City : ça risque d'empirer.

En jetant un coup d'oeil au calendrier de Chicago, on s'aperçoit que les 9 prochains matches s'annoncent particulièrement compliqués puisque tous face à des franchises avec un bilan positif. Ainsi, Boston va affronter :

Boston (13-4)

Milwaukee par deux fois (12-5)

Philadelphie (11-5)

Denver (11-6)

Miami par deux fois (10-7)

Les Lakers (10-7)

New Orleans (9-8)

Si les Bulls se sortent de cet enchaînement de matches avec un bilan à l'équilibre ou en positif, cela voudra dire qu'il y a eu un vrai déclic et que la suite de la saison peut être positive. Dans le cas contraire, et c'est malheureusement le plus probable, Chicago glisserait un peu plus vers le bas du classement et bouclerait le tiers de la saison dans une position peu enviable.