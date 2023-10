Les Celtics 2017-2023, la meilleure équipe all-time sans titre ?

Aucune équipe sans titre n'a gagné autant de matches de playoffs que les Celtics depuis 2017. Boston n'est plus si loin du but.

Y a-t-il déjà eu une équipe plus forte que les Boston Celtics, entre 2017 et 2023, avec cette base commune autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui a échoué dans la quête d'un titre NBA ? Le chiffre mis en lumière par The Ringer cette semaine incite à penser que... non.

L'affirmation peut paraitre provocante, mais elle a le mérite d'illustrer la régularité des Celtics à ce niveau depuis 7 saisons, sans parvenir toutefois à décrocher le Graal. Le média de Bill Simmons a donc pris les équipes non-championnes à avoir accumulé le plus de victoires en playoffs sur une période similaire. Boston arrive en tête avec 61 victoires entre 2017 et 2023 (quatre finales de Conférence, une finale NBA), devant le Jazz 1992-1998 (57 victoires, deux Finales NBA), les New York Knicks 1993-1999 et 1994-2000 (55 victoires, deux participations aux finales), les Sixers 1976-1982 (55 victoires et finalement un titre en 1983, juste après cette fenêtre), les Pacers 1994-2000 (54 victoires, une participation aux Finales) et le Thunder 2010-2016 (50 victoires, une finale).

Kyrie plus fort que Luka ?! Miller passe devant le juge

Les Celtics sont conscients d'avoir ce qu'il faut en magasin pour remporter le titre, mais ne veulent pas être l'une de ces franchises qui ne valident pas une période faste par un trophée. C'est aussi pour ça qu'ils se sont montrés agressifs sur le marché, avec les arrivées de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday notamment.

Ce classement ne comporte évidemment aucun jugement de valeur et s'appuie uniquement sur le nombre de victoires. On ne dit pas que les Celtics de cette période est meilleur que le Jazz de Stockton et Malone, les Knicks de Pat Ewing ou le Thunder du trio Durant-Westbrook-Harden. Simplement, il faut se rendre compte à quel point il est presque anormal que Boston n'ait pas fêté de nouveau titre depuis plus de 15 ans.