Les Celtics et les Clippers toujours à l’affût pour Damian Lillard

Damian Lillard sait que son dossier pour être tradé ne sera pas résolu rapidement et que la possibilité existe qu'il doive se rendre au training camp des Blazers à la rentrée. A l'heure qu'il est, le meneur de Portland n'en démord pas et ne veut rejoindre que le Miami Heat. Joe Cronin, le GM, continue d'inciter les autres courtisans à se manifester malgré la réticence du All-Star.

D'après Shams Charania de The Athletic, deux franchises continuent d'être intéressées et de préparer des offres convaincantes pour faire venir Lillard : les Boston Celtics et les Los Angeles Clippers. On n'entend plus trop parler des Sixers, des Spurs ou du Jazz, un temps évoqués comme des prétendants en capacité de passer à l'action rapidement.

Pour Zach Lowe d'ESPN, quelle que soit l'offre que peuvent préparer les Celtics, elle n'inclura pas Jaylen Brown.

La probabilité la plus élevée reste un accord avec le Miami Heat dans quelques mois, une fois que la situation se sera un peu éclairée, notamment en ce qui concerne l'envie de chacun de proposer l'offre la plus importante possible. On espère simplement éviter une situation à la Ben Simmons, où le joueur ne s'était pas présenté à la reprise et avait séché le training camp pour pousser Philadelphie à accélérer les choses. Un tel comportement n'irait pas dans le sens de tout ce que l'on a vu de la part de Damian Lillard depuis le début de sa carrière, mais on ne serait plus à une surprise près en NBA.

Damian Lillard, son agent assume sa stratégie pour Miami