Les Celtics prennent le game 2, retour triomphal de Marcus Smart

Celtics @ Heat : 127-102

Miami Heat - Boston Celtics : 1-1

C'est fou comme des retours de dernière minute peuvent vous changer une équipe. Nettement dominés dans le game 1 contre le Heat, les Celtics ont récupéré Marcus Smart et Al Horford, déclarés aptes sur le fil après avoir tous les deux fait défaut deux jours plus tôt. Un Defensive Player of the Year et un quintuple All-Star, ce ne sont pas des ajouts anodins. Boston a laissé passer l'orage quelques minutes, comblé un retard de 10 points en début de match, puis totalement dominé son sujet pour remporter le deuxième match de la finale de Conférence Est.

Pour un type blessé, Marcus Smart était drôlement fringant. Le meneur a joué 40 minutes et est passé tout près du triple-double, apportant du jus offensif quasi-inespéré, en plus de son éreintante activité dans sa moitié de terrain : 24 points, 12 passes, 9 rebonds et 3 interceptions. Cette saison, Smart est définitivement devenu le point guard complet qui manquait aux Celtics depuis des années, et plus seulement une boule d'énergie précieuse mais limitée offensivement.

Marcus Smart was seeing green in Game 2, dropping 24 points and setting a Playoff career-high with 12 dimes to lead the @celtics to the win! #BleedGreen@smart_MS3: 24 PTS, 9 REB, 12 AST, 3 STL, 5 3PM 💎 Game 3: Saturday, 8:30pm/et on ABC 💎 pic.twitter.com/MFzLO7ROSp — NBA (@NBA) May 20, 2022

Boston a noyé Miami sous les paniers à 3 points avec une adresse insolente (20/40, 50%), pendant que les Floridiens s'en remettaient au trop esseulé Jimmy Butler (29 pts).

Si brillante en défense en temps normal, l'équipe coachée par Erik Spoelstra n'a eu aucune réponse à apporter à l'adresse de Jayson Tatum (27 pts, 5 pds, 5 rbds à 4/6 à 3 pts), Jaylen Brown (24 pts à 9/17) ou Grant Williams, assez phénoménal en sortie de banc. Dès lors qu'Ime Udoka a lancé "Batman", comme il aime se faire appeler, il ne s'est passé que de bonnes choses pour les C's : 19 points à 5/7 et +37 (!) de différentiel en sa présence.

C'est un très joli coup qu'ont réalisé là les Celtics, qui vont pouvoir poursuivre la série à domicile en sachant que South Beach n'est pas une terre imprenable. Dans des configurations comme celle de cette nuit, le Heat a un besoin criant de récupérer Kyle Lowry, si celui-ci est toutefois au moins à 70% de ses capacités.

Marcus Smart DPOY, une première depuis 1996