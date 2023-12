Les chiffres qui montrent que Nikola Jokic roule sur la NBA

Nikola Jokic est le joueur qui a le plus marqué en NBA depuis le début de la saison. Et ce n'est pas tout...

Il est évidemment un peu tôt pour adouber dès à présent un MVP pour succéder à Joel Embiid. Mais après quasiment 20 matches joués pour tout le monde, l'impression que Nikola Jokic est le meilleur joueur du monde et un basketteur dominant est bien là. Si on aime généralement utiliser les moyennes pour évoquer la production d'un joueur, les totaux sont assez parlants en ce qui concerne le Serbe, MVP des Finales 2023.

A l'heure qu'il est, Nikola Jokic est à la fois le joueur qui a marqué le plus de points en NBA depuis le début de la saison (579), celui qui a pris le plus de rebonds (255), mais aussi celui qui a donné le plus de passes décisives (196), ce qui reste toujours bluffant lorsque l'on parle d'un pivot. Denver est 2e ex-aequo à l'Ouest et vient seulement de récupérer Jamal Murray, ce qui confirme le niveau proposé par le Joker depuis le début de la saison, lui qui tourne à 29 points, 12.8 rebonds et 9.8 passes par match, soit quasiment un triple-double...

On sait que le trophée l'intéresse peu, lui qui en compte déjà deux de saison régulière dans son armoire, mais on ne peut s'empêcher de trouver cette production sidérante. Pourvu que ça dure !

