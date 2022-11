Les dernières images de la Jordan Westbrook Why Not 6

Attention les yeux, la Why Not 6 arrive.

L'ami Russell Westbrook a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, plus pour des rumeurs de transfert que pour son sneaker game. Pourtant ce dernier est toujours sérieux, et à l'image de ses arrivées dans les travées des salles NBA, le roi du triple double soigne toujours son côté "visuel". Nous attendions donc avec impatience les nouvelles images de la nouvelle Why Not 6 de l'animal, et nous ne sommes pas déçus.

Sur un coloris blanc, noir et orange qui rappellera aux fans de la marque au Jumpman l'esthétique "Shattered Backboard", le modèle présente un matériau semi transparent qui recouvre le système de laçage, une languette large et souple qui enveloppe bien la cheville, et une semelle qui présente un pattern laissant imaginer une traction et une stabilité optimales.

Mais bien sur ce qui saute au yeux c'est le large zip en décalé qui remonte sur tout le pied et fait même le tour du talon. Les puristes y verront un hommage à la folie des silhouettes portées par Dennis Rodman au milieu des 90s, les autres un clin d'oeil aux extravagantes tenus de RussRuss.

Toujours est il que cette Why Not 6 est un incroyable condensé de technologie et de lifestyle. il ne lui manque plus qu'une date de sortie (et un prix) pour la noter sur notre wishlist !

Les images de la Jordan Westbrook Why Not 6