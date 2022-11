Les détails de la collab entre A Ma Maniere et la Air Jordan 4

La marque d'Atlanta A Ma Maniere continue de faire rêver les sneakerheads en confirmant son idylle avec Jordan Brand, et après avoir bossé sur les Jojo 1, 2 et 3, voici venu le temps de la 4. A la différence des autres travaux, on oublie ici le nubuck épais pour le remplacer par du cuir brossé comme celui qui apparaissait sur la version "Winterized" de ce même modèle.

Le col est plus fin que d'habitude, et doublé de satin matelassé, ce qui rend l'ensemble plus premium. Niveau coloris, on reste sur le "taupe", crème et noir classique de AMM, avec en bonus un petit rivet sur la cheville qui reprend le logo de la marque (également placé sur l'étiquette de la languette), et surtout le Nike Air sur le talon pour garder un petit côté OG.

Bien évidemment ce sera (une fois de plus) la guerre pour se procurer cette Jordan 4 qui sera disponible le 17 novembre prochain directement sur le site de A Ma Maniere.

Les images de la A Ma Maniere x Air Jordan 4