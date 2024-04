La NBA s'offre une dernière journée haletante, à heure européenne, avant que la saison régulière ne ferme ses portes après avoir révélé 12 qualifiés pour les playoffs et 8 participants au play-in tournament.

Voici les enjeux.

A l'Est

- La première place est verrouillée depuis une éternité par Boston, qui se rend à Washington avec une équipe Z.

- Tout est jouable pour les places 2, 3 et 4 ! Milwaukee et New York sont à égalité (avec avantage aux Bucks), Cleveland est à un match derrière. Si Milwaukee l'emporte à Orlando, les Bucks sont sûrs de finir 2e. S'ils perdent, ce qui est possible au vu des absences recensées, notamment celle de Giannis, et que New York bat Chicago au Madison Square Garden, ce seront les Knicks qui passeront 2.

Plus improbable : si les Bucks et les Knicks perdent tous les deux et que Cleveland l'emporte à domicile contre Charlotte, ce sont les Cavs qui coifferont tout le monde au poteau. Cleveland a tout intérêt à gagner, puisque si Milwaukee perd, mais que New York gagne, les joueurs de JB Bickerstaff décrocheront la 3e place.

Il existe donc bien un scénario où les Bucks de Doc Rivers terminent 4e.

- C'est aussi l'embouteillage total pour les places 5 à 8 ! Orlando, Indiana, Philadelphie et Miami peuvent encore tous se qualifier directement pour le 1er tour des playoffs ou... devoir passer par le play-in.

Pour Orlando, une victoire à domicile contre des Bucks décimés suffira à valider la 5e place. Indiana sera aussi à la maison pour tenter de plier l'affaire face à des Hawks qui ne peuvent pas faire mieux ou moins bien que 10e. Tout peut donc s'avérer très simple pour le Magic et les Pacers, mais...

S'il y a défaite de l'une des équipes ou des deux, Philadelphie et Miami sont en embuscade. Les Sixers seront à la maison face à des Nets en roue libre. Même schéma pour le Heat face à des Raptors avec la tête à Cancun.

Miami réalisera un hold-up incroyable si les trois autres perdent, mais ça semble quand même peu crédible.

A l'Ouest

- C'est le feu pour la première place, où OKC, Minnesota et Denver (dans cet ordre par rapport à la différence particulière) présentent EXACTEMENT le même bilan après 81 matches. Une situation folle qui se décantera après les oppositions de ce soir.

OKC a les cartes en main et reçoit Dallas, qui n'a plus rien à jouer et connaît déjà son 1er tour face aux Clippers. Si le Thunder se fait surprendre, Minnesota tentera d'en profiter lors de la réception des Suns. Sauf que Phoenix peut encore espérer doubler New Orleans et éviter le play-in. KD et ses camarades joueront donc le coup à fond. Enfin, Denver suivra ça sans trop de stress en déplacement à Memphis, avec une forte probabilité d'affronter les Pelicans ou les Suns.

- Cette intrigue pour les places 6 et 7 se dénouera en fonction de ce que feront les Pelicans à domicile contre les Lakers, dans un match qui aura aussi de l'enjeu pour les Californiens.

- Pour les places de 8 à 10, les Lakers ont un petit avantage mais seront en déplacement à New Orleans, ce qui ne s'annonce pas simple. Derrière eux, les Kings n'ont qu'à l'emporter à la maison contre Portland pour profiter de l'éventuelle aubaine, puisque Sacramento est à 4-0 contre les Lakers cette saison... Golden State reçoit pour sa part le Jazz au Chase Center et ne serait pas contre une double défaite de ses rivaux.

Le programme

19h

Wizards @ Celtics

Hornets @ Cavs

Hawks @ Pacers

Raptors @ Heat

Bulls @ Knicks

Bucks @ Magic

Nets @ Sixers

21h30

Nuggets @ Grizzlies

Suns @ Wolves

Lakers @ Pelicans

Mavs @ Thunder

Pistons @ Spurs

Jazz @ Warriors

Rockets @ Clippers

Blazers @ Kings