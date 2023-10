Les Finales WNBA débutent ce soir pour Marine Johannès et New York

Marine Johannès et New York disputent le game 1 des Finales WNBA ce dimanche contre Las Vegas.

Ce dimanche, à 21 heures, Marine Johannès va disputer les premières Finales WNBA de sa carrière. Si son temps de jeu reste incertain - Sandy Brondello l'a peu utilisée contre le Sun en demi-finale - la Française se tient prête pour ce game 1 disputé sur le parquet des Las Vegas Aces. L'affiche, que vous pouvez retrouver sur les antennes de beIN Sports ou sur le WNBA League Pass, est particulièrement alléchante entre les deux grands favoris du début de saison.

Las Vegas a pour objectif de réaliser le premier back to back en WNBA depuis 22 ans, après avoir soulevé le trophée l'an dernier grâce à une armada composée d'A'ja Wilson, Chelsea Gray, Kelsey Plum ou encore Jackie Young. En face, New York a constitué sa propre superteam en quelques mois, avec la désormais double MVP Breanna Stewart, Jonquel Jones et Courtney Vandersloot, pour accompagner Sabrina Ionescu et Betnijah Laney, déjà présentes la saison passée.

La série se jouera au meilleur des cinq matches. A nouveau, on espère que Marine Johannès pourra tirer son épingle du jeu et gagner des minutes en même temps que la confiance de Sandy Brondello, qui se repose énormément sur son cinq de départ dans ces playoffs.